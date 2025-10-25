Lille - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Lille - Metz karşı karşıya geliyor. Metz zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Lille - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



LİLLE - METZ MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Ligue 1’de haftanın dikkat çeken maçında Lille - Metz kozlarını paylaşıyor. Villeneuve d'Ascq'da, Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 17.00’da başlayacak mücadele bein Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

