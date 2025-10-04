Lille - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Lille ev sahibi avantajını kullanarak PSG karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. PSG ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



LİLLE - PSG MAÇI NE ZAMAN?



Fransa Ligue 1’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lille - PSG mücadelesi yarın (5 Ekim) saat 21.45’de başlayacak.



Villeneuve d'Ascq'da, Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

