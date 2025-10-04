Lille - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)
Ligue 1’de haftanın maç programı belli oldu. Sezonunun iddialı takımlarından Lille, PSG’yi konuk edecek. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Lille - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
Lille ev sahibi avantajını kullanarak PSG karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. PSG ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
LİLLE - PSG MAÇI NE ZAMAN?
Fransa Ligue 1’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lille - PSG mücadelesi yarın (5 Ekim) saat 21.45’de başlayacak.
Villeneuve d'Ascq'da, Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.
