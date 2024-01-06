Lille'den Fransa Kupası'nda tarihi skor: Yusuf Yazıca'dan 2 gol, 2 asist

Fransa Kupası son 64 turunda milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın iki gol attığı maçta Lille, Golden Lion'ı 12-0 yendi.



Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan mücadelede Lille, amatör ligde yer alan Martinik temsilcisi Golden Lion'ı ağırladı.



Yusuf Yazıcı 11 ve 45, Jonathan David 25, 36, 75, Edon Zhegrova 33, 41, 42, Tiago Santos 57, Hakon Haraldsson 64 (penaltıdan) ve 78, Amine Messoussa 89. dakikada attığı gollerle takımını 12 farklı galibiyete taşıdı.



MİLLİ FUTBOLCU YUSUF YAZICI'DAN 2 GOL, 2 ASİST

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, karşılaşmada iki gol, iki asist kaydetti. Bu sonuçla son 32 turuna kalan Lille, kulüp tarihindeki en farklı galibiyeti elde etti.

