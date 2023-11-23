NTV.COM.TR’ye geri dön

Lionel Messi Brezilya polisine tepkili: Yaşananlar dehşet vericiydi

Lionel Messi, Arjantin'in Brezilya'ya konuk olduğu maçta yaşananların dehşet verici olduğunu ifade ederek "Büyük bi trajedi olabilirdi." dedi. Tangocuların kaptanı, polisin sert müdahele ettiği tribünde futbolcuların da aileleri olduğunu söyledi.

Lionel Messi Brezilya polisine tepkili: Yaşananlar dehşet vericiydi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Arjantin'in konuk olduğu ve öncesinde büyük arbedenin yaşandığı karşılaşmanın yankıları sürüyor.

Arjantin'in süper yıldızı Lionel yaşananların dehşet verici olduğunu söyledi.

"BÜYÜK BİR TRAJEDİ YAŞANABİLİRDİ"

Messi, "Büyük bir trajedi yaşanabilirdi. Tribündeki insanlara çok sert müdahele ettiler. Bazı arkadaşlarımızın aileleri de oradaydı. Bu durumda futbol oynamayı düşünemezdik." dedi. 

"Sakinleşmek için tünele girdik." diyen Messi sözlerini şöyle sürdürdü:
"Orada herkes ailesine ulaşmayı başardı. Durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Ardından sahaya çıkmaya karar verdik."

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri mücadelesini Arjantin Otamendi'nin golüyle kazandı.

Elemelerde Arjantin 6 maçta 15 puan topladı ve liderliğini korudu. 7 puanda kalan Brezilya ise 6. sıraya geriledi.

Güney Amerika Elemeleri'nde 7. maçlar gelecek yıl eylül ayında oynanacak.

Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Martinez ve Messi'den polise tepki

Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Martinez ve Messi'den polise tepki

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;