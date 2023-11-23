Lionel Messi Brezilya polisine tepkili: Yaşananlar dehşet vericiydi

Arjantin'in konuk olduğu ve öncesinde büyük arbedenin yaşandığı karşılaşmanın yankıları sürüyor.



Arjantin'in süper yıldızı Lionel Messi yaşananların dehşet verici olduğunu söyledi.

"BÜYÜK BİR TRAJEDİ YAŞANABİLİRDİ"

Messi, "Büyük bir trajedi yaşanabilirdi. Tribündeki insanlara çok sert müdahele ettiler. Bazı arkadaşlarımızın aileleri de oradaydı. Bu durumda futbol oynamayı düşünemezdik." dedi.

"Sakinleşmek için tünele girdik." diyen Messi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada herkes ailesine ulaşmayı başardı. Durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Ardından sahaya çıkmaya karar verdik."



Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri mücadelesini Arjantin Otamendi'nin golüyle kazandı.



Elemelerde Arjantin 6 maçta 15 puan topladı ve liderliğini korudu. 7 puanda kalan Brezilya ise 6. sıraya geriledi.



Güney Amerika Elemeleri'nde 7. maçlar gelecek yıl eylül ayında oynanacak.

