Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'dan sonra bir ilki başardı

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun ardından Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ikinci kullanıcı oldu.

GÖNDERİ BAŞINA 2,6 MİLYON DOLAR

Arjantinli dünya yıldızının platform üzerinde gönderi başına 2,6 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.

622 MİLYON TAKİPÇİYLE RONALDO ZİRVEDE

Dünya yıldızı bir başka isim Cristiano Ronaldo ise geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Instagram üzerinde 600 milyon takipçiye ulaşan ilk kullanıcı olmuştu.

Portekizli yıldızın Şubat 2024 itibarıyla 622 milyon takipçisi bulunuyor.

GÖNDERİ BAŞINA 3,23 MİLYON DOLAR KAZANIYOR

Ayrıca Ronaldo Instagram'da paylaştığı gönderi başına 3,23 milyon dolar kazanarak sosyal medya platformunda en çok kazanan kişi konumunda yer alıyor.

