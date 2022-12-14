Lionel Messi Dünya Kupası Katar 2022'de tarihe geçti

Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale yükselen Arjantin'de Lionel Messi rekorlara imza attı. Messi, turnuva tarihinde en fazla forma giyen futbolcu rekoruna ortak oldu.



35 yaşındaki futbolcu, Güney Afrika 2010, Brezilya 2014 ve Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de toplam 25 maça çıkarak bu alanda Alman futbolcu Lothar Matthaus'a ait rekoru egale etti.



Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etti.

GOL KRALLIĞI YARIŞI



Arjantinli yıldız, aynı Dünya Kupası'nda 5 gol atan en yaşlı futbolcu olarak da tarihe geçti. Messi, Hırvatistan'a attığı penaltıyla turnuvadaki gol sayısını 5'e çıkardı.



Arjantinli futbolcu, 5 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Fransız Kylian Mbappe'yi yakaladı. Messi, kupada üç golün de pasını verdi.