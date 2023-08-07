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Lionel Messi, Inter Miami'ye tur getirdi: Son 4 maçta 7 gol

Paris Saint-Germain'de sözleşme süresi sona erdikten sonra Major League Soccer (MLS) ekibi Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi gollerine devam ediyor. Ligler Kupası son 16 turunda Dallas ile karşılaşan Miami, Messi'nin normal sürenin sonlarında skora eşitliği getiren frikik golüyle maçı penaltılara taşıdı. Penaltı atışlarında ise 5-3 galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı. Öte yandan Arjantinli yıldız Inter Miami formasıyla çıktığı 4 maçta 7 gol kaydetti.

Lionel Messi, Inter Miami'ye tur getirdi: Son 4 maçta 7 gol

Ligler Kupası son 16 turunda Inter Miami, Dallas FC ile karşı karşıya geldi.

Lionel mücadelenin 6. dakikasında eski takım arkadaşı Jordi Alba'dan gelen pası gole çevirerek takımını öne geçirdi.

Tabelalar 68. dakikayı gösterirken Miami, Dallas karşısında 4-2 yenik durumdaydı.

Ancak 80. dakikada Dallas'ın Marco Farfan ile kendi kalesine gol atması skoru 4-3'e getirdi.

Mücadelenin 85. dakikasında ise Lionel Messi kazanılan frikiği gole çevirerek maçı penaltılara taşıdı ve Inter Miami penaltılarda 5-3 galip gelerek Ligler Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı.

TIM COOK'DAN MESSİ VE APPLE TV YORUMU

Apple'ın CEO'su Tim Cook, Messi'nin Inter Miami'ye transferinin MLS yayın haklarını barındıran Apple TV aboneliklerinde artış sağladığını belirtti. 

Cook, "Messi'nin Inter Miami'ye gitmesi bize yardımcı oldu. Abone sayısı açısından beklentilerimizi aşıyoruz. Messi'nin transferi konusunda çok heyecanlıyız." diye konuştu.

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