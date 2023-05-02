Lionel Messi marka elçiliği için Suudi Arabistan'da

Ligue 1'de Lorient'e 2-1 kaybeden PSG'de Lionel Messi, ertesi gün soluğu Suudi Arabistan'da aldı.



Ligue 1'in 33. haftasında PSG sahasında Lorient'e 2-1 yenildi. Ligin bitimine 5 hafta kala PSG 75 puanda kalırken, en yakın takipçisi Tudor'un takımı Marsilya, Auxerre'yi 2-1 yenerek PSG ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.



Yenilginin ertesi günü PSG basına kapalı antrenman yaparken, Messi kulüpten özel izin alarak ailesiyle Suudi Arabistan'a gitti.



Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb, "Messi ve ailesinin Arabistan'da eğlenmesinden mutluyum." dedi.



Arjantinli yıldız, Suudi Arabistan'ın marka elçiliğini yapıyor.

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