Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo yeniden buluşabilir

Lionel Messi'nin PSG'deki geleceği merak ediliyor. Arjantinli yıldızın takımıyla sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.



Dünya Kupası'nın son şampiyonu için Barcelona ya da MLS'e gitme gibi iddialar söz konusuydu ancak ortaya yeni bir iddia daha çıktı.



Buna göre Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo yeniden karşı karşıya gelebilir.

Al İttihad'in hedefinde

Suudi Pro Ligi takımlarından Al İttihad'ın Lionel Messi'yi transfer etmek istediği yazıldı.



İspanya kaynaklı habere göre; Arabistan Ligi ekibi süper yıldıza 2 yıllık bir sözleşme için 176 milyon Euro ödemeye hazır olacak.



Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın yolunu tutmuştu. Bu transfer gerçekleşirse Lionel Messi ve Ronaldo bir diğer ezeli rekabette karşı karşıya gelecek.

