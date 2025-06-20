Lionel Messi ve tarihe geçen o an: Geceye damga vuran fotoğraf!

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda ABD temsilcisi Inter Miami, Portekiz ekibi Porto'yu 2-1 mağlup etti.



ABD'nin Atlanta şehrindeki Mercedes-Benz Stadı'nda oynanan A Grubu ikinci maçında Inter Miami ile Porto karşılaştı.



Müsabakada Porto, Samu Aghehowa'nın 8. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



İkinci yarıda toparlanan Inter Miami, 47. dakikada Telasco Segovia ve 54. dakikada Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin kaydettiği gollerle maçı 2-1 kazandı.



MESSI'DEN İNANILMAZ PERFORMANS



Karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Lionel Messi'nin Inter Miami'deki büyüleyici performansı devam ediyor. Arjantinli yıldız, 61. maçında 50. golünü atarak hayranlarını bir kez daha mest etti.

TARİHE GEÇEN FRİKİK

Karşılaşmanın 54. dakikasında topun başına geçen Lionel Messi, kazanılan frikikte ağları sarstı ve skoru 2-1'e taşıdı.



Dünyaca ünlü yıldız, attığı bu golle tarihi bir istatistiğin de altına imzasını attı. Messi, katıldığı 12 farklı turnuvada kulübü ve milli takımı adına 68. serbest vuruş golünü kaydetmiş oldu.