Lionel Messi'den "Camp Nou" açıklaması: "Bir gün buraya dönmeyi umuyorum"

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, kariyerini MLS ekibi Inter Miami'de sürdürüyor.

Miami ekibinde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Arjantinli yıldız, 1 Temmuz 2000 tarihinden 10 Ağustos 2021 tarihine kadar Barcelona'nın formasını giymiş ve bordo-mavili formanın altında gösterdiği performansla tam yedi kez “Ballon d'Or” ödülünü kazanmıştı.

Kulübün finansal problemleri nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kalan Messi, PSG'ye transfer olmuştu. Yıldız oyuncu, Fransız ekibinde geçirdiği iki sezonun ardından ise ABD'nin yolunu tutmuştu.

38 yaşındaki oyuncu, kariyerinin en güzel günlerine ev sahipliği yapan stadyum olan “Camp Nou”yu ziyaret etti.

“DÜNYADAKİ EN MUTLU İNSANDIM"

Yenileme çalışmalarının devam ettiği Camp Nou'yu ziyaret eden Messi, ziyaret sırasında çekilen fotoğraflarını Instagram üzerinden paylaştı. Tecrübeli oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece çok özlediğim bir yere geri döndüm. İçinde olmaktan son derece mutlu olduğum, defalarca kez kendimi dünyanın en mutlu insanı gibi hissettiğim yere… Umarım bir gün geri dönebilirim ve bunu sadece bir oyuncu olarak veda etmek için değil, hiçbir zaman yapamadığım bir şey olarak yapabilirim.”