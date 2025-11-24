Lionel Messi'den inanılmaz istatistik, gollerin %88'ine katkı yaptı

38 yaşındaki Lionel Messi, 15 Temmuz 2023 tarihinden beri MLS ekibi Inter Miami'nin formasını giyiyor.

Tecrübeli oyuncu, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Arjantinli yıldız, Inter Miami'nin attığı son 25 golün 22'sinde skora katkı yaparak inanılması güç bir istatistiğe imza attı. Bu oran yüzdelere vurulunca Miami ekibinin attığı son 25 golün %88'in de Messi'nin imzası var.

90 DAKİKADA BİR SKOR KATKISI YAPIYOR

Bu sezon MLS ekibiyle birlikte 40 maça çıkan Messi, bu maçlarda 3.421 dakika sahada kalırken takımına 38 gol, 22 asistlik katkı yaptı.

Arjantinli oyuncu, istatistiklere göre 90 dakikada bir gol veya asist yapıyor.