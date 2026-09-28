Lionel Messi'den muhteşem frikik golü. Rekora sadece 3 gol kaldı

ABD 'nin Inter Miami takımında kariyerini sürdüren Lionel Messi attığı inanılmaz frikik golüyle yine manşetleri süsledi.

Takımının 2-1 kaybettiği maçın 33. dakikasında kaleyi görmenin bile imkansıza yakın olduğu bir açıdan kaleciyi avlayan Messi skoru 1-1'e getirdi.

Bu inanılmaz vuruşla Messi frikiklerden de doğrudan 76. golüne ulaştı.

78 golle bu istatistikte lider olan Marcelinho Carioca'ya bir adım daha yaklaşan Messi'nin rekor için 3 gole ihtiyacı var.