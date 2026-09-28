Lionel Messi'den muhteşem frikik golü. Rekora sadece 3 gol kaldı
28.09.2026 22:22
Messi'nin golü öncesi spiker meshur "nero angel" terimini kullanırken, 2007'deki Getafe maçını anımsattı.
Kariyerinin 76. frikik golünü Columbus'a imkansız görünen bir açıdan atan Lionel Messi rekor için geri sayıma geçti.
ABD'nin Inter Miami takımında kariyerini sürdüren Lionel Messi attığı inanılmaz frikik golüyle yine manşetleri süsledi.
Takımının 2-1 kaybettiği maçın 33. dakikasında kaleyi görmenin bile imkansıza yakın olduğu bir açıdan kaleciyi avlayan Messi skoru 1-1'e getirdi.
Bu inanılmaz vuruşla Messi frikiklerden de doğrudan 76. golüne ulaştı.
78 golle bu istatistikte lider olan Marcelinho Carioca'ya bir adım daha yaklaşan Messi'nin rekor için 3 gole ihtiyacı var.