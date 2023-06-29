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Lionel Messi ile teknik direktör Tata yeniden bir arada

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami'de teknik direktörlüğe, "Tata" lakaplı Gerardo Martino getirildi. Böylece Messi ile teknik direktör Tata'nın yolları bir kez daha kesişti.

Lionel Messi ile teknik direktör Tata yeniden bir arada

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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami'de teknik direktörlüğe, "Tata" lakaplı Gerardo Martino getirildi. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 60 yaşındaki Arjantinli teknik adamla anlaşmaya varıldı.

Böylece yıldız futbolcu Lionel ile Martino'nun yolları kariyerlerinde 3. kez kesişti. İkili daha önce Barcelona Kulübü ve Arjantin Milli Takımı'nda da beraber çalışmıştı.

Paraguay'ın Libertad (2002, 2003, 2006) ve Cerro Porteno (2004) takımlarıyla lig şampiyonlukları elde eden Martino, 2007'de Güney Amerika'da yılın teknik direktörü seçildi.

Martino, kariyerinin devamında Paraguay Milli Takımı (2007-2011), İspanyol kulübü Barcelona (2013-2014) ve Arjantin Milli Takımı'nda (2014-2016) görev yaptı.

Atlanta United'ı şampiyonluğa taşıdığı 2018'de MLS'in en iyi teknik direktörü ödülünü alan Martino, son olarak Meksika Milli Takımı'nı (2019-2022) çalıştırdı.

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