Lionel Messi'nin milli takımdaki veliahtı belli oldu. Seçimi Messi'nin annesi yaptı
19.11.2026 00:08
Son Güncelleme: 19.11.2026 01:07
Messi, 6 Ekim'de Benin ile oynanan özel maçta Arjantin Milli Takımı'na veda etmişti.
Lionel Messi'nin annesi Celia Maria Cuccittini, kısa süre önce Arjantin Milli Takımı'nı bırakan oğlunun veliahtını seçti.
Lionel Messi 6 Ekim'deki milli jübilesiyle Arjantin Milli Takımı'na veda ederken annesi Celia Maria Cuccittini de de oğlunu son kez milli forma ile izlemek için stattaydı. Ve o gece yaşanan bir olay yeni gün ışığına çıktı.
İtalya'da Como forması giyen Arjantin'in genç yıldızı Nico Paz'ın amcası Fabian Paz, o gecenin heyecan verici perde arkasını anlattı.
Fabian Paz, La Red radyosuna yaptığı açıklamada, "Nico soyunma odasından çıktığında Messi'nin annesi ağlıyordu. Onu tanıdığı için selam vermeye gitti. Messi'nin annesi Nico'nun elini tuttu ve ona 'Sen oğlumun veliahtısın' dedi." ifadesini kullandı.
Paz şöyle devam etti: “Nico çıktığında şoktaydı. Bana 'Az önce yaşananlara inanamıyorum' dedi. Bunu inanılmaz bir şeymiş gibi anlattı. İçten içe hala bir çocuk gibi.”
Nico Paz milli forma ile son 5 milli maçta 5 gol attı.
Paz sözlerini şöyle tamamladı: "Messi'nin veliahtı olacağı aklının ucundan bile geçmiyordu. Nico için en büyük şey Lionel'le tanışmak ve onunla birlikte oynamaktı. Sanki buna hala inanamıyor. Ayrıca burada yaşamadığı için diğer oyuncular kadar baskıya maruz kalmıyor. Burada futbol çok farklı yaşanıyor, bambaşka bir coşkuyla, bambaşka bir çılgınlıkla. Bu yüzden hala çok şaşırıyor."
REAL MADRİD'DE YETİŞTİ, YILDIZI COMO'DA PARLADI
8 Eylül 2004 İspanya doğumlu Nico Paz klasik bir 10 numara. Tıpkı Messi gibi sol ayaklı olan ve sağ kanatta da oynayabilen Paz, Real Madrid altyapısında yetiştikten sonra İtalyan temsilcisi Como'ya transfer oldu ve burada parladı.
Genç futbolcu 2024-25 sezonunda 6 gol, 8 asist ve 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 13 gol, 6 asistle dikkatleri üzerine çekti.
2026-27 sezonunda Como formasıyla Serie A'da 3 gol, 3 asist ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol, 5 asist üreterek toplamda 6 gol ve 8 asiste ulaştı.
Arjantin Milli Takımı'nda da gollerine devam eden Paz, 7-0 kazanılan Kosta Rika maçında 2 gol atarak son beş milli maçtaki gol sayısını 5'e yükseltti.
Transfermarkt üzerinde 80 milyon Euro piyasa değerine ulaşan Paz, Lionel Messi sonrası Arjantin'in yeni oyun kurucusu olarak da lanse ediliyor.