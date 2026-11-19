Lionel Messi 6 Ekim'deki milli jübilesiyle Arjantin Milli Takımı'na veda ederken annesi Celia Maria Cuccittini de de oğlunu son kez milli forma ile izlemek için stattaydı. Ve o gece yaşanan bir olay yeni gün ışığına çıktı.

İtalya'da Como forması giyen Arjantin'in genç yıldızı Nico Paz'ın amcası Fabian Paz, o gecenin heyecan verici perde arkasını anlattı.

Fabian Paz, La Red radyosuna yaptığı açıklamada, "Nico soyunma odasından çıktığında Messi'nin annesi ağlıyordu. Onu tanıdığı için selam vermeye gitti. Messi'nin annesi Nico'nun elini tuttu ve ona 'Sen oğlumun veliahtısın' dedi." ifadesini kullandı.

Paz şöyle devam etti: “Nico çıktığında şoktaydı. Bana 'Az önce yaşananlara inanamıyorum' dedi. Bunu inanılmaz bir şeymiş gibi anlattı. İçten içe hala bir çocuk gibi.”