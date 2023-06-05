Lionel Messi'nin transferi için zirve: Bir sonraki durağı belli oluyor

İki yıllık PSG serüvenini noktalayan Lionel Messi, yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan ve ABD'den astronomik teklifler alan Messi için bir ihtimal daha var; o da Barcelona.



LAPORTA, JORGE MESSI İLE GÖRÜŞTÜ



Barcelona Başkanı Joan Laporta ile Lionel Messi'nin babası ve menajerliğini yapan Jorge Messi'nin bugün bir araya gelişi dünya basınında geniş yankı buldu.



İspanyol gazeteci Toni Juanmarti'nin haberine göre görüşme sonrası Jorge Messi, oğlunun Barcelona'ya transferine yeşil ışık yaktı.



"MESSI BARCELONA'YA DÖNMEK İSTİYOR"



Jorge yaptığı kısa açıklamada "Lionel Messi Barcelona'ya dönmek istiyor. Ben de onun buraya dönmesini isterim" ifadelerini kullandı.



Arjantinli yıldız, Al-Hilal'den yıllık 400 milyon Euro gibi sıra dışı bir teklif almıştı.



Geçtiğimiz günlerde Messi'nin Barcelona'ya La Liga ile gerekli anlaşmaları yapması için 10 gün süre tanıdığı haberleri uluslararası basında yer almıştı.