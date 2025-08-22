Lionel Messi'yi her adımında korudu, 3 yılda milyoner oldu: Maaşı çoğu futbolcudan fazla!

MLS ekibi Inter Miami'de kariyerini sürdüren dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, 3 yıl önce koruması Yassine Cheuko ile görüntülenmişti. Arjantinli yıldızın her adımını takip eden ve stadyum içinde dahi Messi'yi koruyan Cezayirli eski kick boksçunun yıllık kazancı ortaya çıktı.

ÖZEL EV, ARAÇ VE MAAŞI...

AS'ın haberine göre Cheuko'nun kendine ait özel evi ve aracı bulunuyor. Bunların yanı sıra sınırsız harcama yapma hakkının da olduğu belirtilen Yassine Cheuko'nun maaşı ise birçok futbolcudan fazla...



Haberde Yassine Cheuko'nun koruma olarak yıllık 3 milyon 500 bin euro kazandığı ifade edilirken, haftada 3 gün izinli olduğuna da yer verildi.

