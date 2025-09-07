Litvanya - Hollanda maçı ne zaman? Dünya Kupası Elemeleri Litvanya - Hollanda maçı canlı yayın bilgisi

Dünya Kupası elemelerinde G grubunda bulunan Litvanya beşinci, Hollanda ise dördüncü maçına çıkıyor. Takımlar gruplarını lider bitirmeye çalışsa da ikinci olmaları halinde ise play-off şansları vardır. 2026 Dünya Kupası'nda eleme grup maçları 18 Kasım'da son bulacak ve play-off aşaması 26-31 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, Litvanya - Hollanda maçı ne zaman?



LİTVANYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?



2026 Dünya Kupası Elemelerinin grup maçlarında Litvanya ile Hollanda 7 Eylül Pazar günü saat 19:00'da karşılaşıyor. Mücadele EXXEN'den canlı olarak aktarılıyor olacak. Maç, Darius and Girenas Stadyumu'nda olacak.



Litvanya, eleme maçları kapsamında; Malta, Finlandiya ve Polonya ile bu zamana kadar karşılaştı. Bu mücadelelerin 3'ünden beraberlik, 1'inden ise mağlubiyet aldı



Hollanda ise; Polonya, Malta, Finlandiya ile oynadı. Maçlardan 1 beraberlik ve 2 galibiyetle döndü.