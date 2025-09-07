Litvanya - Hollanda maçı ne zaman? Dünya Kupası Elemeleri Litvanya - Hollanda maçı canlı yayın bilgisi
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 6. hafta ile devam ediyor. Takımlar 12 grupta mücadelesini sürdürüyor. FIFA Dünya Kupasına katılacak takımların belirleneceği eleme maçlarında, grup birincileri direkt olarak Kupa'ya gidiyor. Türkiye'nin de top koşturduğu Dünya Kupası Eleme maçları Litvanya - Hollanda maçı ile devam ediyor. İşte, Litvanya - Hollanda eleme maçı canlı yayın detayları...
Dünya Kupası elemelerinde G grubunda bulunan Litvanya beşinci, Hollanda ise dördüncü maçına çıkıyor. Takımlar gruplarını lider bitirmeye çalışsa da ikinci olmaları halinde ise play-off şansları vardır. 2026 Dünya Kupası'nda eleme grup maçları 18 Kasım'da son bulacak ve play-off aşaması 26-31 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, Litvanya - Hollanda maçı ne zaman?
LİTVANYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası Elemelerinin grup maçlarında Litvanya ile Hollanda 7 Eylül Pazar günü saat 19:00'da karşılaşıyor. Mücadele EXXEN'den canlı olarak aktarılıyor olacak. Maç, Darius and Girenas Stadyumu'nda olacak.
Litvanya, eleme maçları kapsamında; Malta, Finlandiya ve Polonya ile bu zamana kadar karşılaştı. Bu mücadelelerin 3'ünden beraberlik, 1'inden ise mağlubiyet aldı
Hollanda ise; Polonya, Malta, Finlandiya ile oynadı. Maçlardan 1 beraberlik ve 2 galibiyetle döndü.
