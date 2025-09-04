Litvanya - Malta FIFA Dünya Kupası eleme maçı: Litvanya - Malta maçı ne zaman, saat kaçta?

Dünya Kupası Eleme maçlarında grup mücadeleleri devam ediyor. Litvanya ile Malta maçı 4 Eylül'de gerçekleşiyor. Takımlar üst tur için performans sergiliyor. Grup maçları ardından gruplarını ilk sırada tamamlayan 12 takım direkt finallere gidiyor. Turnuvada eleme aşaması 18 Kasım'da son bulacak. Elemelerin play-off müsabakaları ise 26-31 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek.



LİTVANYA - MALTA MAÇI NE ZAMAN?



G grubunda yer alan Litvanya ile Malta, 5. grup maçları kapsamında karşı karşıya geliyor. Mücadele 4 Eylül Perşembe günü saat 19:00'da gerçekleşecek. Darius and Girenas Stadyumu'nda oynanacak.



Litvanya; Finlandiya, Hollanda, Polonya ve Malta ile paylaştığı G grubunda 2 puanla 4. sırada yer alıyor. Litvanya son 3 maçın 2'sinden beraberlikle dönerken 1 yenilgi almış durumda.



Malta ise 1 puanla 5. sırada bulunuyor. Son 4 maçın 3'ünden mağlup olan Malta, 1 beraberlik elde etti.

