Litvanya - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Litvanya - Polonya maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Polonya zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Litvanya - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



LİTVANYA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde Litvanya ve Polonya karşı karşıya geliyor. VKaunas'da, S. Dariaus ir S. Girėno stadionas Stadyumu'nda oynanacak mücadele 12 Ekim Pazar günü saat 21.45’de başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

