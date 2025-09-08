Litvanya - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Litvanya ve Yunanistan parkeye çıkıyor. Basketbol heyecanına ortak olmak isteyenler ise karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanala odaklandı.
Yarı finale yükselmek isteyen Litvanya, Yunanistan karşısında mutlak zaferle ayrılmak istiyor. Litvanya - Yunanistan karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Litvanya - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…
LİTVANYA - YUNANİSTAN BASKET MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Litvanya ve Yunanistan karşı karşıya gelecek. Mücadele yarın (9 Eylül) saat 19:00’da başlayacak ve TRT Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
