Yarı finale yükselmek isteyen Litvanya, Yunanistan karşısında mutlak zaferle ayrılmak istiyor. Litvanya - Yunanistan karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Litvanya - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…



LİTVANYA - YUNANİSTAN BASKET MAÇI NE ZAMAN?



Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Litvanya ve Yunanistan karşı karşıya gelecek. Mücadele yarın (9 Eylül) saat 19:00’da başlayacak ve TRT Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.



