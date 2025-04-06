Liverpool, 14 dakikada neye uğradığını şaşırdı!

Premier Lig'in 31. haftasında Craven Cottage Stadı'nda Fulham'a konuk olan Liverpool, Alexis Mac Allister'ın 14. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.



Ev sahibi ekip, Ryan Sessegnon'un 23, Alex Iwobi'nin 32 ve Rodrigo Muniz'in 37. dakikada attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi.



İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan Fulham karşısında Liverpool, Luis Diaz'ın 72. dakikada kaydettiği golle farkı bire indirse de eşitliği yakalayamadı.



Sahadan 3-2 yenik ayrılan Liverpool, 73 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Fulham ise puanını 48'e yükseltti.