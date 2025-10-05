Liverpool, 90+5 golüyle Chelsea'ye boyun eğdi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 mağlup ettiği Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, 7. hafta maçında Chelsea'ye konuk oldu.

Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Chelsea, 14. dakikada Caicedo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool 63. dakikada Gakpo'nun golüyle eşitliği yakaladı. Chelsea, 90+5. dakikada Estevao'nun golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig'de Chelsea ve Crystal Palace, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray mağlubiyetleriyle üst üste 3 yenilgisini almış oldu.

Günün diğer maçında Arsenal, West Ham United'ı 2-0 yenerek Liverpool'dan liderliği devraldı.