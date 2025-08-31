Liverpool - Arsenal  maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan Premier Lig’de üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. Arsenal zorlu Liverpool deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor Liverpool’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak.



LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’in üçüncü hafta mücadelesinde Liverpool ve Arsenal kozlarını paylaşacak.



Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (31 Ağustos) saat 18.30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

