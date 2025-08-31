Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Liverpool, Arsenal’i ağırlıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Liverpool ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan Premier Lig’de üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. Arsenal zorlu Liverpool deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor Liverpool’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak.
LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’in üçüncü hafta mücadelesinde Liverpool ve Arsenal kozlarını paylaşacak.
Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (31 Ağustos) saat 18.30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- İngiltere Premier Lig
- Maç