Premier Lig  heyecan Liverpool - Aston Villa  maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Liverpool - Aston Villa karşı karşıya geliyor. Aston Villa zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

LİVERPOOL - ASTON VİLLA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig’e haftanın dikkat çeken maçında Liverpool - Aston Villa kozlarını paylaşıyor. Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 23.00’da başlayacak mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

