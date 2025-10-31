Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
Premier Lig heyecan Liverpool - Aston Villa maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Liverpool - Aston Villa karşı karşıya geliyor. Aston Villa zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
LİVERPOOL - ASTON VİLLA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’e haftanın dikkat çeken maçında Liverpool - Aston Villa kozlarını paylaşıyor. Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 23.00’da başlayacak mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Futbol
- İngiltere Premier Lig
- Maç