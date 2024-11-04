Liverpool-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın önemli maçlarından birinde İngiliz devi Liverpool, sahasında Alman ekibi Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Anfield Road Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Liverpool, 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan topladı. Konuk ekip ise 2 galibiyet ve 1 beraberlikte 7 puan elde etti. Peki, Liverpool-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Liverpool-Bayer Leverkusen maçına geri sayım başladı. Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi, bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenleniyor. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalına odaklandı. İşte, Liverpool-Bayer Leverkusen maçı hakkında bilgiler...
LIVERPOOL-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool-Bayer Leverkusen maçı, 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.
Karşılaşma, tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
TAKIMLARIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ
Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Diaz; Nunez
Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Garcia, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface
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