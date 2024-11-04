Liverpool-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Liverpool-Bayer Leverkusen maçına geri sayım başladı. Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi, bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenleniyor. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalına odaklandı. İşte, Liverpool-Bayer Leverkusen maçı hakkında bilgiler...



LIVERPOOL-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Liverpool-Bayer Leverkusen maçı, 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.



Karşılaşma, tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



TAKIMLARIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ



Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Diaz; Nunez



Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Garcia, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface