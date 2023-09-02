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Liverpool, Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch'i transfer etti

Liverpool, Almanya'nın Bayern Münih takımından Hollandalı futbolcu Ryan Gravenberch'i renklerine bağladı.

Liverpool, Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch'i transfer etti

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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Almanya'nın Bayern Münih takımından Hollandalı futbolcu Ryan Gravenberch'i kadrosuna kattı. 

Liverpool Kulübü, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere basınında transferin 40 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Ajax altyapısında yetişen Gravenberch, geçen sezon Bayern Münih'e imza atmıştı. Münih ekibinde 34 maçta forma giyen genç oyuncu, bir gol kaydetti.

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