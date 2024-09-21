Liverpool, Bournemouth'u 3 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.
Merseyside ekibi 26 ve 28. dakikalarda Luis Diaz'ın kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.
38. dakikada ise Darwin Nunez sahneye çıkarak maçın sonucunu belirlemiş oldu.
Bu sonuçla birlikte Liverpool maç fazlasıyla puanını 12'ye çıkartarak liderliğe yükseldi. Bournemouth ise 5 puanla 13. sırada yer aldı.
ARNOLD'DAN 100. SKOR KATKISI
Liverpool'da ikici golün asistini yapan Trent Alexander-Arnold, Merseyside ekibinde kariyerindeki 100. skor katkısını yaptı.
25 yaşındaki oyuncu 19 gol atıp, 81 asistlik performans sergiledi.
ENES ÜNAL İKİNCİ YARIDA SÜRE ALDI
Milli futbolcu Enes Ünal, Bournemouth formasıyla 76. dakikada Evanilson'un yerine oyuna dahil oldu.
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