NTV.COM.TR

Liverpool, Bournemouth'u 3 golle geçti

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Bournemouth'u 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Liverpool, Bournemouth'u 3 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında , Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

Merseyside ekibi 26 ve 28. dakikalarda Luis Diaz'ın kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.

38. dakikada ise Darwin Nunez sahneye çıkarak maçın sonucunu belirlemiş oldu. 

Bu sonuçla birlikte Liverpool maç fazlasıyla puanını 12'ye çıkartarak liderliğe yükseldi. Bournemouth ise 5 puanla 13. sırada yer aldı.

ARNOLD'DAN 100. SKOR KATKISI

Liverpool'da ikici golün asistini yapan Trent Alexander-Arnold, Merseyside ekibinde kariyerindeki 100. skor katkısını yaptı.

25 yaşındaki oyuncu 19 gol atıp, 81 asistlik performans sergiledi. 

ENES ÜNAL İKİNCİ YARIDA SÜRE ALDI

Milli futbolcu Enes Ünal, Bournemouth formasıyla 76. dakikada Evanilson'un yerine oyuna dahil oldu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...