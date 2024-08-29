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Liverpool Chiesa'yı kadrosuna kattı

Premier Lig ekibi Liverpool, Juventus'tan Federico Chiesa'yı 14.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiğini duyurdu. İtalyan oyuncu Merseyside ekibinde 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Liverpool Chiesa'yı kadrosuna kattı

, Juvenuts forması giyen Federico Chiesa'yı transfer ettiğini duyurdu.

Athletic'in haberine göre, İtalyan oyuncunun 14.8 milyon euro bonservis bedeliyle Merseyside ekibine katıldığı öğrenildi.

Chiesa'nın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Premier Lig takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı.

Liverpool'un Chiesa için 11.8 milyon euro garanti ücret ve Teknik Direktör Arne Slot'un Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanamsına bağlı olarak 2.9 milyon euroluk bonus ödemesi yapacağı kaydedildi. 

"BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

14 numaralı formayı giyecek olan Chiesa, "Liverpool oyuncusu olduğum için çok mutluyum. Richard Hughes beni aradığında ve 'Liverpool'a katılmak ister misin' dediğinde ve koç beni aradığında hemen evet dedim çünkü bu kulübün tarihini biliyorum, taraftarlar için neyi temsil ettiğini biliyorum. Çok mutluyum ve başlamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

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