Liverpool darmadağın: Üst üste 4'üncü mağlubiyet

Premier Lig'de ilk beş maçını kazanıp sezona hızlı başlayan ancak sonrasında düşüşe geçen Liverpool'un puan kayıpları devam ediyor.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Brentford'la karşılaşan Liverpool, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ve bu sezon ligde üst üste dördüncü kez kaybetmiş oldu.

Brentford'a galibiyeti getiren golleri Dango Ouattara, Kevin Schade ve Igor Thiago attı. Liverpool'un golleri ise Milos Kerkez ve Mohamed Salah'tan geldi.

Premier Lig'deki beşinci yenilgisini alan Liverpool 15 puanda kalırken dördüncü kez kazanan Brentford, puanını 13 yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a yenilen Liverpool'un mağlubiyet serisi, bu sonuçla toplamda beş maça yükseldi.



Opta verilerine göre Liverpool, Premier Lig döneminde şampiyon olup ertesi sezon üst üste en az dört maç kaybeden dördüncü takım oldu. Liverpool, 2020-21 sezonunda da benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı.