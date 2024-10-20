Liverpool, dev maçı kazanıp liderliğini sürdürdü

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip Mohammed Salah'ın 29. dakikada kaydettiği penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk ekipte 48. dakikada sahneye çıkan Nicolas Jackson, skora denge sağladı.

Ancak Jones'un 5 dakika sonra gole yanıt vermesiyle Liverpool yeniden öne geçti ve maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 21'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Chelsea ise 14 puanla 6. sırada yer aldı.