"Liverpool eski Liverpool değil" diyen Hacıosmanoğlu'ndan Manchester City tahmini

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni hakkında yeni açıklamalarda bulundu.



A Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi deplasmanda yeneceğini öne sürdü.

"BORÇLARI VAR"

Hacıosmanoğlu, "Galatasaray Başkanı ve başkan vekili ile konuştum, bir borçları daha var Manchester City'yi yenmek. Galatasaray'ın Liverpool'un yeneceğini çok kişiye söyledim. Almanya (Eintracht Frankfurt) yol kazası, hakem hatası da vardı."dedi.



Hacıosmanoğlu'nun Şampiyonlar Ligi kuraları sonrası "Liverpool eski Liverpool değil" sözleri gündem olmuştu.



Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçı Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 yenmişti. City-Galatasaray maçı 28 Ocak 2026 Saat 23.00'da oynanacak.



Sarı kırmızılıların Devler Ligi'nde 1 galibiyet 1 mağlubiyeti bulunuyor.