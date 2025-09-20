Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)
İngiltere Premier Lig’de 5’inci hafta heyecanı yaşanıyor. Liverpool, ligin iddialı ekiplerinden Everton’u konuk ediyor. Liverpool, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Liverpool ve Everton kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Everton zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Liverpool - Everton mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
LİVERPOOL - EVERTON MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Liverpool - Everton karşı karşıya geliyor. Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (20 Eylül) saat 14:30’da başlayacak ve beİN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- İngiltere Premier Lig
- Everton
- Liverpool