Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti

Futbol dünyası Diogo Jota'nın ölüm haberiyle sarsıldı. Portekizli futbolcu, Zamora eyaletinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.



KARDEŞİ ANDRE DE HAYATINI KAYBETTİ



Kazada Jota'nın 26 yaşındaki futbolcu kardeşi André'nin de araçta bulunduğu ve onun da hayatını kaybettiği bildirildi.



Jota ve kardeşinin seyahat ettiği aracın yoldan çıkması sonrası araçta yangın çıktığı, daha sonra ise aracın etrafındaki alana yayıldığı aktarıldı.

HENÜZ 10 GÜN ÖNCE EVLENMİŞTİ

Diogo Jota henüz 10 gün önce (22 Haziran'da) Rute Cardoso ile evlenmişti. Çiftin üç çocuğu vardı; Denis (2021), Duarte (2023) ve 2024'te doğan ismi açıklanmayan bir kızı. Ölümleriyle futbol dünyasını yasa boğan futbolcu ve kardeşi için taziye mesajları paylaşıldı.

PORTEKİZ FUTBOL FEDERASYONU ACI HABERİ DUYURDU



Portekiz Futbol Federasyonu, Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva'nın trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz ile İspanya arasında oynanacak maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşu için UEFA'ya talepte bulunulduğu ifade edildi.



DİOGO JOTA KİMDİR?



Diogo Jota, 4 Aralık 1996 yılında Portekiz'in Porto kentinde dünyaya geldi. Diogo Jota, forvet pozisyonunda oynamış eski futbolcudur.



2013 yılında FC Paços de Ferreira altyapısına katıldı ve 2014-15 sezonu başında A takıma yükseldi. İlk profesyonel maçına 19 Ekim 2014’te, Taça de Portugal karşılaşmasında Atlético SC’ye karşı çıktı.



Primeira Liga’daki ilk maçına 20 Şubat 2015’te çıkan Jota, ligdeki ilk gollerini 17 Mayıs’ta Académica de Coimbra’ya karşı kaydetti ve bu seviyede gol atan en genç oyuncu olarak kulüp tarihine geçti. 30 Mayıs 2015’te Paços de Ferreira ile beş yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

