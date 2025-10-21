Liverpool, Galatasaray sonrası tepetaklak: Kriz dinmiyor!

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, 2025/2026 futbol sezonuna da fırtına gibi bir başlangıç yapmıştı.



Tüm kulvarlarda çıktığı tam 7 karşılaşmayı art arda kazanan dev kulüp, şampiyonluk konusunda rakiplerine gözdağı veriyordu. Ancak Kırmızılar'ın rüyası İstanbul'da kabusa döndü.



GALATASARAY SONRASI TEPETAKLAK



Teknik direktör Arne Slot ve öğrencileri, 30 Eylül Salı akşamı çıkacakları Galatasaray maçı öncesinde Avrupa'da favori olarak gösteriliyordu.



Hafta sonu alınan 2-1'lik Crystal Palace mağlubiyetinin telafisinin de bu maç ile yapılması hedefleniyordu.



Ancak işler beklenildiği gibi olmadı ve Galatasaray, maçın başından sonuna kadar oynadığı iyi oyunla birlikte Liverpool ile kafa kafa mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı Victor Osimhen'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Victor Osimhen'in Galatasaray'a Liverpool karşısında galibiyeti getiren penaltı golünün

BEKLENEN OLMADI



Sarı kırmızılılar karşısında alınan bu mağlubiyet İngiliz ekibinin taraftarları üzerinde şok etkisi yarattı ancak yine de Arne Slot'un durumu toparlayacağından neredeyse emindi.



Ligin 8. haftasında Chelsea'ye konuk olan Liverpool, maçtan 3 puanla ayrılacak pozisyonları bulmasına rağmen meşin yuvarlak sadece 1 kez ağlarla buluşabildi ve karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



MİLLİ ARA DA YARAMADI



Chelsea'ye karşı alınan mağlubiyet umut kırsa da kamuoyunda Liverpool'un milli ara ardından yeni bir başlangıç yapacağına dair genel bir görüş vardı.



19 Ekim Pazar günü oynanacak Manchester United maçında takımın yine eski günlerine döneceğine inanılıyordu.



Manchester ekibini kendi evinde ağırlayan Kırmızılar, Anfield'da ezeli rakibine tam 9 sezonun ardından 2-1'lik skorla kaybetti.

Liverpool futbolcularının Crystal Palace maçında yaşadığı üzüntü.

SLOT VE SALAH TEPKİLERİN ODAĞINDA



Art arda alınan 4 mağlubiyetin ardından Liverpool'da kazan kaynamaya başladı. Özellikle sezona çok kötü bir başlangıç yapan Manchester United'a karşı alınan mağlubiyet, taraftarlar arasında tepkilere neden oldu.



Karşılaşmayı yorumlayan Jamie Carragher da Slot'un kadro tercihlerini eleştirmeye başladı. Geçen sezonun yıldızı Mohamed Salah'ın maçlara ilk 11'de başlaması bile tartışma konusu oldu.



LIVERPOOL PREMIER LİG'DE 3. SIRADA



Yaşanan mağlubiyet serisine rağmen Liverpool için tablo tamamen umutsuz değil. Premier Lig'de şu ana kadar 15 puan toplayan son şampiyon, şu an ligin 3. basamağında ve lider Arsenal'in sadece 4 puan gerisinde.



Kırmızılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 22 Ekim Çarşamba günü evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.