Liverpool geriden geldi: Zirvede puan farkı 8'e çıktı!

Premier Lig'in 12. haftasında lider Liverpool, St. Mary's Stadyumu'nda Southampton ile karşılaştı.

Konuk ekip, 30. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibinde Adam Armstrong 42. dakikada penaltı atışında kaleci Kelleher'e takılırken, seken topu ağlara gönderdi ve ilk yarı karşılıklı atılan gollerle tamamlandı.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarının 56. dakikasında Southampton öne geçti. Hızlı gelişen atakta ilk golün sahibi Armstrong, Mateus Fernandes'e asist yaptı.

Liverpool'da Teknik Direktör Arne Slot, hücumda oyuncu değişiklikleri yaparken 65'te Mohamed Salah ile eşitliği sağladı.

Mısırlı forvet; 83. dakikada bir kez daha sahne alırken, bu kez penaltı atışından golünü attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken Liverpool sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.



3 HAFTALIK SERİ



Sahasında oynadığı Brighton ve Aston Villa galibiyetlerinin ardından Southampton maçında da hata yapmayan Liverpool, üst üste 3. galibiyetini elde etti ve puanını da 31'e çıkardı.

Manchester City ise son 3 lig maçında puan alamadı. Evinde Tottenham'a 4-0 kaybeden Manchester City'nin 52 maçlık iç saha yenilmezlik serisi de sona erdi.

Alınan bu sonuçların ardından zirvede puan farkı 8'e yükseldi.



SALAH'TAN 16 GOLLÜK KATKI



Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, takımının galibiyetinde yine ön plana çıktı.

Ligde son 5 maçta fileleri havalandıran Salah, bugün de 2 gole imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10. golünü atarken, 6 kez de gol pası verdi.



5 GÜNDE 2 ZORLU MAÇ BEKLİYOR



Liverpool, 27 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacak.

Bu zorlu müsabakadan 4 gün sonra da şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerinden Manchester City ile sahasında kozlarını paylaşacak.

ARNE SLOT'TAN TARİHİ BAŞLANGIÇ

Premier Lig tarihinde hiçbir teknik direktör, kariyerinin başlangıcında Liverpool’un antrenörü Arne Slot kadar hızlı bir şekilde 10 galibiyete ulaşamadı. (12 maç, Guus Hiddink ve Carlo Ancelotti ile eşit).