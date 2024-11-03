Liverpool ile anılıyordu: Chelsea'den Adeyemi atağı

Borussia Dortmund'un genç forveti Karim Adeyemi için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Football Insdier'ın haberine göre, Premier Lig devi Chelsea'nin gelecek yaz transfer sezonunda 22 yaşındaki oyuncu için hamle yapmayı planladığı öne sürüldü.

LIVERPOOL İLE ANILIYORDU

Adeyemi'nin adı daha önce Mohamed Salah'ın geleceğiyle ilgili belirsizliğin sürdüğü bir dönemde Liverpool'la anılıyordu.

32 yaşındaki Mısırlı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve henüz Liverpool ile yeni sözleşme imzalamadı.

Alman deviyle 2027'ye kadar sözleşemesi bulunan Adeyemi'yi satmak için Dortmund'un aceleci olmadığı kaydedildi.

Alman oyuncu, Dortmund ile çıktığı 74 resmi maçta 19 gol atıp, 13 asistlik katkı sağladı.