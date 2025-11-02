Liverpool kabusa son verdi

Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, Anfield Road'da Aston Villa'yı ağırladı.



Ev sahibi, 45+1'de Mohamed Salah ve 58. dakikada Ryan Gravenberch'ın golleriyle 2-0 kazandı. Premier Lig'de 4 maç sonra kazanan Liverpool puanını 18 yaptı. Ason Villa ise 15 puanda kaldı.

Kötü gidişi durduran Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, 250 gole ulaşarak kulüp tarihine geçti.