Liverpool kabusa son verdi

Premier Lig'de Aston Villa'yı 2-0 yenen Liverpool 4 maçlık yenilgi serisine son verdi. Mohamed Salah, kulüp tarihine geçti.

Premier Lig'in 10. haftasında , Anfield Road'da Aston Villa'yı ağırladı.

Ev sahibi, 45+1'de Mohamed Salah ve 58. dakikada Ryan Gravenberch'ın golleriyle 2-0 kazandı. Premier Lig'de 4 maç sonra kazanan Liverpool puanını 18 yaptı. Ason Villa ise 15 puanda kaldı.

Kötü gidişi durduran Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, 250 gole ulaşarak kulüp tarihine geçti.

