Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Premier Lig)

Liverpool - Manchester United maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Manchester United zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?



İngiltere Premier Lig’de Liverpool - Manchester United karşı karşıya geliyor.Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 18.30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

