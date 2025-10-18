Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında sahasında ezeli rakibi Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Geride kalan maçlarda 15 puan toplayan Liverpool ligin 2. sırasında yer alırken, 10 puanlı Manchester United ise 10. sırada yer alıyor. Peki, Liverpool-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



LİVERPOOL-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Liverpool-Manchester United maçı 19 Ekim Pazar günü saat 18:30'da Anfield'da karşı karşıya gelecek.



Mücadele Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



ALTAY BAYINDIR 6 MAÇTA 11 GOL YEDİ



Manchester United’da Altay Bayındır bu sezon 6 maçta sahaya çıkarken kalesinde 11 gol gördü. Manchester ekibinin Antwerp’ten kadrosuna kattığı Senne Lammens ise ilk maçına Sunderland karşısında çıktı ve kalesini gole kapattı.

