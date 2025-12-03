Premier Lig ekibi Liverpool, zor bir dönemden geçiyor.

Çıktığı son 11 maçın yedisini kaybeden İngiliz ekibinde, etkisiz bir performans gösteren Mohamed Salah hedef tahtasına konmuştu.

Bu sezon çıktığı 18 maçta 5 gol ve 3 asistle oynayan Salah, Liverpool'un West Ham United'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada forma şansı bulamamıştı.

Mısırlı futbolcu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

SATIŞ LİSTESİNE KONULDU

Fichajes'in haberine göre Liverpool, Mohamed Salah'ı satış listesine koydu.

"Kırmızılılar"ın 33 yaşındaki oyuncunun maaş yükünden de kurtulmak istediği iddia edildi.

ROTASI SUUDİ ARABİSTAN OLABİLİR

Yine aynı habere göre Suudi Arabistan ekipleri Mohamed Salah'ı transfer etmek istiyor.

Mısırlı oyuncunun da rekabetçi futbol ve daha az olan medya baskısı sebebiyle ülkeye transfer olmak isteyebileceği belirtildi.