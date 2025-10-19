Liverpool neye uğradığını şaşırdı: Anfield'da kazanan Manchester United!

Manchester United , Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool 'u devirmeyi başardı. İngiltere Premier Lig 'in 8. haftasında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan müsabaka, Manchester United'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Mbeumo ve 84. dakikada Harry Maguire kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 78. dakikada Cody Gakpo'dan geldi.

Bu skorun ardından üst üste 2. kez kazanan Manchester United, puanını 13'e yükseltti ve 9. sırada yer aldı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Liverpool ise 15 puanla 3. basamakta yer buldu.



Liverpool, gelecek hafta Brentford deplasmanına çıkacak. Manchester United ise Brighton'ı ağırlayacak.