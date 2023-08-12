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Liverpool rekor transfer peşinde: Moises Caicedo için 111 milyon sterlin

Liverpool, Premier Lig tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Kırmızılar, Brighton'dan Moises Caicedo için 111 milyon sterlini gözden çıkardı.

Liverpool rekor transfer peşinde: Moises Caicedo için 111 milyon sterlin

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Moises Caicedo'yu kadrosuna katmak için Chelsea ile yarışan Liverpool, yaptığı görüşmelerde Brighton'ın talep ettiği ücreti kabul etti.

Ancak Ekvatorlu oyuncu imza atmaya hazır değil. Chelsea ile sözleşme konusunda anlaşan Caicedo, Liverpool'la görüşmelere devam ediyor.

PREMİER LİG REKORU

Liverpool 111 milyon sterline bu transferi noktalarsa, Premier Lig rekoru kıracak.

Geçtiğimiz sezon Bringhton formasıyla 43 resmi maça çıkan Caicedo 1 gol 1 asistlik skor katkısı vermişti.

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