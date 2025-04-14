Liverpool şampiyonluğa gidiyor

Premier Lig'de rakipleriyle arasındaki farkı açan Liverpool, sahasında West Ham United'ı Luis Diaz ve Virgil van Dijk'ın golleriyle 2-1 yendi.



Karşılaşmada bir asist yapan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, adını bir kez daha Premier Lig tarihine yazdırdı.

Bu sezon ligde 27 gol ve 18 asiste ulaşan Salah, 45 kez gol katkısı yaptı. Yıldız futbolcu böylece Thierry Henry ve Erling Haaland'ı geride bırakarak 38 maçlık Premier Lig sezonlarında en fazla gol katkısı veren oyuncu oldu.



DİĞER SONUÇLAR

Zirvenin en yakın takipçisi Arsenal, evinde Brentford ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetti.



Üçüncü sıradaki yerini korumaya çalışan sezonun sürpriz takımı Nottingham Forest, sahasında Everton'a 1-0 yenildi.



Newcastle United, milli kaleci Altay Bayındır'ın kalesini koruduğu Manchester United'ı 4-1'lik skorla geçti.



Manchester City ise Crystal Palace'ı ağırladığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen 5-2 galip geldi.



Ligin 32. haftasında 76 puanlı Liverpool, Arsenal'ın 13 puan önünde zirvede yer aldı. Bu iki takımı Nottingham Forest 57, bir maçı eksik Newcastle United 56 ve Manchester City 55 puanla izledi.