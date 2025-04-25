Liverpool şampiyonluğu bekliyor: 1 puan kaldı

Liverpool 4 yıl sonra zirveye dönüyor.



Ada futbolunun köklü kulübü, pazar günü Premier League şampiyonluğunu garantilemek için sahaya çıkacak.



Arne Slot'un ekibi, sahasında Tottenham ile berabere kalsa bile zaferini ilan edecek.



Jurgen Klopp'tan devraldığı görevdeki ilk sezonunda hedefe çok yaklaşan Hollandalı teknik direktör heyecanlı.

ŞAMPİYONLUK SAYISINI 20'YE ÇIKARACAK



2019-2020 sezonunda 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Liverpool'un coşkusu yarıda kalmıştı.



Pandemi senesinde kupa kaldıran Kırmızılar, Covid tedbirleri nedeniyle sönük bir kutlamaya yapabildi.



Şampiyonluk sayısını 20'ye çıkaracak Liverpool, Manchester United'ı yakalayarak İngiliz futbolunda zirve ortağı olacak.