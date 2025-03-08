Liverpool - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)
İngiltere Premier Lig’de lider Liverpool, Southampton’ı konuk ediyor. Zirvenin sahibi Arne Slot’un öğrencileri, Southampton karşısında kazanarak mutlak galibiyet hedefliyor. Konuk takım ise bu sezon ligde çıktığı 27 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alırken ligin son sırasında bulunuyor. Liverpool - Southampton mücadelesi bugün saat 18.00’da başlayacak.
Şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürüyen İngiliz ekibi, en yakın rakibi Arsenal’in 13 puan önünde lider durumda bulunuyor. Liverpool’da takımın en golcü ismi Mohamed Salah olurken, kritik mücadelede gözler yıldız oyuncuda olacak. Southampton ise Liverpool deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.
LİVERPOOL - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?
Liverpool ligde geride kalan haftalarda çıktığı 28 maçta 20 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyet yaşadı. İngiliz ekibi ligin en golcü takımı (66) konumunda bulunurken kalesinde ise sadece 26 gol gördü.
Southampton ise 27 maçta kalesinde 65 gol görürken savunmada yaşadığı problemlerle dikkat çekti.Liverpool - Southampton mücadelesi 8 Mart Cumartesi günü saat 18.00’de başlarken beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Anfield’da oynanacak kritik karşılaşmayı İngiliz hakem Lewis Smith yönetecek.
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