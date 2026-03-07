Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray açıklaması. "Baştan sona kadar böyleler"

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında 10 Mart Salı günü İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk edeceği mücadele öncesi İngilizlerin cephesinden açıklama geldi.



Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, İstanbul deplasmanı hakkında konuştu.



TNT Sports'a konuşan Slot, “Galatasaray deplasmanındaki atmosfer, şimdiye kadar oynadığım diğer deplasmanlardan tamamen farklı. Her seferinde top bizdeyken yaptıkları ıslık... Baştan sona kadar böyleler. Hatta attıkları golden sonra çıkan sesten bile daha fazla.” dedi.



“BURASI DA GALATASARAY İÇİN ZORLU OLACAK”



Slot sözlerini şöyle sürdürdü:



“Oynamak için zorlu bir ortam ama güzel olan şu ki bizim evimizde de bir maç oynanacak. Burada da Galatasaray için zorlu bir ortam olacak.”



Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki maçı Galatasaray, RAMS Park'ta 1-0 kazanmıştı.