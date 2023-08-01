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Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'tan Kylian Mbappe açıklaması

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Kylian Mbapp iddialarına yanıt verdi. Klopp, "Ekonomik olarak bu transfer çok zor." ifadelerini kullandı.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'tan Kylian Mbappe açıklaması

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Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Kylian Mbappe'yle ilgilendikleri yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

"BU TRANSFER ÇOK ZOR"

Klopp, "Bunlara gülüyoruz. Çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Ancak ekonomik olarak bu Transfer çok zor. Haberle ilgili bir şey diyemem. Kulüpten birinin bana söylemeden sürpriz yapmak istemesi mümkün ama burada olduğum süre boyunca böyle bir şey yaşanmadı." diye konuştu.

İngiliz basınından Mirror'da yer alan haberde; Liverpool'un Mbappe için Paris Saint Germain'e kiralama teklifnde bulunduğu iddia edilmişti.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'tan Kylian Mbappe açıklaması - 1
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