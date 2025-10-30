Liverpool tepetaklak: Sahasında Crystal Palace'a elendi

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Manchester City, Arsenal, Chelsea ve Newcastle United tur atladı.

Premier Lig'de üst üste 4 maç kaybeden Liverpool kupada da beklediğini bulamadı. Sahasında Crystal Palace'a 3-0 yenilen Liverpool, turnuvaya veda etti. Crystal Palace'ın gollerini Ismaila Sarr (2) ve Yeremi Pino attı.

Liverpool, tüm kulvarlarda son 7 maçındaki 6. yenilgisini yaşadı.



Kupadaki diğer sonuçlar ise şöyle:



- Swansea City-Manchester City: 1-3



- Arsenal-Brighton Hove Albion: 2-0



- Wolverhampton-Chelsea: 3-4



- Newcastle United-Tottenham: 2-0