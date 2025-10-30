NTV.COM.TR

Liverpool tepetaklak: Sahasında Crystal Palace'a elendi

Liverpool kötü gidişi durduramıyor. Lig Kupası'nda Crystal Palace'a 3-0 yenilen İngiliz devi, turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Liverpool tepetaklak: Sahasında Crystal Palace'a elendi

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Manchester City, Arsenal, Chelsea ve Newcastle United tur atladı.

Premier Lig'de üst üste 4 maç kaybeden kupada da beklediğini bulamadı. Sahasında Crystal Palace'a 3-0 yenilen Liverpool, turnuvaya veda etti. Crystal Palace'ın gollerini Ismaila Sarr (2) ve Yeremi Pino attı.
Liverpool, tüm kulvarlarda son 7 maçındaki 6. yenilgisini yaşadı.

Kupadaki diğer sonuçlar ise şöyle:

- Swansea City-Manchester City: 1-3

- Arsenal-Brighton Hove Albion: 2-0

- Wolverhampton-Chelsea: 3-4

- Newcastle United-Tottenham: 2-0

Liverpool, Galatasaray sonrası tepetaklak

Liverpool, Galatasaray sonrası tepetaklak

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...