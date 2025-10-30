Liverpool tepetaklak: Sahasında Crystal Palace'a elendi
Liverpool kötü gidişi durduramıyor. Lig Kupası'nda Crystal Palace'a 3-0 yenilen İngiliz devi, turnuvaya son 16 turunda veda etti.
İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Manchester City, Arsenal, Chelsea ve Newcastle United tur atladı.
Premier Lig'de üst üste 4 maç kaybeden Liverpool kupada da beklediğini bulamadı. Sahasında Crystal Palace'a 3-0 yenilen Liverpool, turnuvaya veda etti. Crystal Palace'ın gollerini Ismaila Sarr (2) ve Yeremi Pino attı.
Liverpool, tüm kulvarlarda son 7 maçındaki 6. yenilgisini yaşadı.
Kupadaki diğer sonuçlar ise şöyle:
- Swansea City-Manchester City: 1-3
- Arsenal-Brighton Hove Albion: 2-0
- Wolverhampton-Chelsea: 3-4
- Newcastle United-Tottenham: 2-0
- Etiketler :
- Mohamed Salah
- Crystal Palace
- Liverpool