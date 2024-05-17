Liverpool, Thiago ve Matip'in ayrılığını duyurdu

Liverpool , son dönemde sık sık sakatlık yaşayan ve sözleşmeleri Haziran ayının sonunda tamamlanacak iki oyuncuyla yeni kontrat yapmayacak. MATIP: BURADA HAYAL EDİLEBİLECEK EN GÜZEL ZAMANI GEÇİRDİK Liverpool'a 2016 yılında Almanya ekibi Schalke 04'ten transfer olan Joel Matip, İngiliz takımıyla 201 maçta forma giyerken Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, UEFA Süper Kupa, İngiltere FA Cup, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı. Liverpool'da sekiz muhteşem yıl geçirdiğini belirten Matip, "Olağanüstü bir kulüpte harika bir teknik direktör ve muhteşem bir takımla heyecan verici bir tarihin parçası olmama izin verildi. Harika şampiyonluklar elde ettik ve dünyanın en iyi taraftarlarına sahibiz. Kulübü destekleyen bu eşsiz insanlarla ve Liverpool FC'yi seven taraftarlarla deneyimleyebildiğim harika zaman için minnettarım. Eşim ve ben ilk günden itibaren hoş karşılandığımızı ve desteklendiğimizi hissettik ve çocuklarla birlikte burada hayal edilebilecek en güzel zamanı geçirdik" ifadelerini kullandı.

THIAGO: İLK GÜNDEN BERİ ALDIĞIM SÜREKLİ DESTEK İNANILMAZDI



2020 yılında Almanya temsilcisi Bayern Münih'ten Liverpool'a transfer olan Thiago Alcantara ise 98 maça çıktı ve 3 gol, 6 asistlik performans gösterdi. Bu sezon sadece 1 maça çıkan Thiago, 5 dakika süre aldı. Thiago, Liverpool'da İngiltere FA Cup, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield zaferleri elde etti.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Liverpool'un bir parçası olma fırsatı yakaladığı için minnettar olduğunu aktaran İspanyol futbolcu, veda yazısında "İlk günden beri aldığım sürekli destek inanılmazdı. Anfield'ın tezahüratları, Kop'un tezahüratları... inanılmaz. Benzersiz bir kulüp için çok benzersiz bir hayran kitlesi. Geçtiğimiz dört yıl benim ve ailem için bir öğrenme dönemi oldu. Bazıları kazanır, bazıları yenilgiye uğrar ama şüphesiz hayat değiştiren bir deneyim" ifadelerine yer verdi.